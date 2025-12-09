منتخبا الأردن والإمارات يتأهلان إلى ربع نهائي كأس العرب بكرة القدم

الدوحة-سانا

تأهل منتخبا الأردن والإمارات إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب بكرة القدم، بعد فوز الأردن على مصر، والإمارات على الكويت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة بالدور الأول.

ففي المباراة الأولى التي جرت على استاد البيت، فاز منتخب الأردن على منتخب مصر 3/صفر ليحقق الأردن العلامة الكاملة ويتأهل كمتصدر للمجموعة ب 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما احتل منتخب مصر المرتبة الثالثة بنقطتين من تعادلين.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على استاد 974، فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي 1/3 ليبلغ الدور ربع النهائي.

وبهذه النتيجة احتل منتخب الإمارات المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف منتخب الأردن، أما منتخب الكويت ففي المرتبة الرابعة برصيد نقطة واحدة.