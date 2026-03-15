مواجهة مثيرة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا بالدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

تتواصل اليوم مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بأربع مواجهات ضمن الجولة 30، تجمع بين فرق تبحث عن تثبيت أقدامها، وأخرى تطمح للانقضاض على المراكز المتقدمة.

وفي التفاصيل، يشهد ملعب “أولد ترافورد” مواجهة صعبة، ومثيرة بين مانشستر يونايتد (المركز الثالث)، وأستون فيلا (الرابع) الذي أثبت هذا الموسم أنه خصم لا يستهان به، ويبحث اليونايتد في هذه المباراة عن تعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يطمح “فيلا” لمواصلة موسمه المميز وخطف المركز الثالث من اليونايتد.

ويلتقي ليفربول (السادس) فريق توتنهام (السادس عشر) في مباراة دائماً ما تحمل طابعاً خاصاً، نظراً لأسلوب الفريقين الهجومي، وسرعة التحولات التي تميز أداءهما.

ويسعى ليفربول لمواصلة عروضه القوية مستفيداً من دعم جماهيره على أرضه، بينما يدخل توتنهام المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية.

ويستضيف كريستال بالاس (الرابع عشر) فريق ليدز يونايتد (الخامس عشر) في مواجهة تبدو متوازنة على الورق، لكنها تحمل أهمية كبيرة للطرفين, إذ يسعى “بالاس” لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من سلسلة نتائج متذبذبة، بينما يدخل ليدز المباراة بطموح خطف نقاط ثمينة تبعده عن صراع الهبوط.

وشهدت الجولة الـ 30 للدوري الإنكليزي أمس فوز أسنال على إيفرتون بهدفين دون رد، عزز به صدارته للترتيب، فيما أهدر مانشستر سيتي نقاطاً ثمينة في سباق اللقب بتعادله مع وست هام بهدف لمثله، وحسم نيوكاسل نتيجة مباراته مع تشيلسي بهدف وحيد، وفاز برايتون على سندرلاند بهدف دون رد، بينما خيم التعادل السلبي على مواجهة بيرنلي وبورنموث.