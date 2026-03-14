إنتر ميلان يكتفي بالتعادل أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

فرط إنتر ميلان بالفوز أمام ضيفه أتالانتا، وسقط في فخ التعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الإنتر بالخروج منتصراً للمباراة الثانية توالياً بعد سقوطه في الديربي أمام جاره ميلان بهدف الأسبوع الماضي.

وافتتح بيو إيسبوزيتو التسجيل لإنتر في الدقيقة الـ 26، وأدرك البديل المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش التعادل لأتالانتا في الدقيقة الـ 83.

وبهذه النتيجة رفع إنتر رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، بفارق ثماني نقاط عن جاره ومطارده ميلان الوصيف الذي يلاقي مضيفه لاتسيو غداً، بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع.