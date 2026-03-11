آرسنال يخطف التعادل من ملعب مضيفه باير ليفركوزن في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

برلين-سانا

فرض آرسنال الإنكليزي التعادل على مضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بادر روبرت أندريش بافتتاح التسجيل لباير ليفركوزن في الدقيقة 46، لكن آرسنال أدرك التعادل عبر الألماني كاي هافيرتس من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وتُجرى مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل في لندن، حيث ستكون المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، مع الأفضلية لأصحاب الأرض للعبور إلى ربع النهائي.

وتستكمل اليوم بقية مباريات ذهاب ثمن النهائي، وفيها يلتقي بودو غليمت مع سبورتنغ لشبونة، وباريس سان جيرمان مع تشيلسي، وريال مدريد مع مانشستر سيتي.