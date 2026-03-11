آرسنال يخطف التعادل من ملعب مضيفه باير ليفركوزن في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

554d6521 0bdc 40b1 950a 287804d14c87 آرسنال يخطف التعادل من ملعب مضيفه باير ليفركوزن في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

برلين-سانا

فرض آرسنال الإنكليزي التعادل على مضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بادر روبرت أندريش بافتتاح التسجيل لباير ليفركوزن في الدقيقة 46، لكن آرسنال أدرك التعادل عبر الألماني كاي هافيرتس من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وتُجرى مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل في لندن، حيث ستكون المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، مع الأفضلية لأصحاب الأرض للعبور إلى ربع النهائي.

وتستكمل اليوم بقية مباريات ذهاب ثمن النهائي، وفيها يلتقي بودو غليمت مع سبورتنغ لشبونة، وباريس سان جيرمان مع تشيلسي، وريال مدريد مع مانشستر سيتي.

الأهلي يتوج بلقب بطولة كأس السوبر السعودي
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يتوجه إلى قطر لإقامة معسكر تحضيري لكأس آسيا 
أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على بيرنلي
بردى يتغلب على الحرية في دوري السيدات لكرة السلة
بطولة درع وزارة الشباب والرياضة لكرة السلة… بطولة جديدة على روزنامة البطولات المحلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك