بردغجي وكولوسيفسكي أبرز الغائبين عن تشكيلة السويد في كأس العالم 2026

ستوكهولم-سانا

أعلن غراهام بوتر مدرب السويد عن تشكيلة فريقه في كأس العالم لكرة القدم، التي شهدت غياب روني بردغجي وديان كولوسيفسكي مهاجم توتنهام هوتسبير.

ولم يكن غياب بردغجي مفاجئاً بالنظر إلى أدائه المحدود مع برشلونة هذا الموسم، حيث كان خلف لامين يامال من حيث ترتيب الأولويات، فقد تم استبعاده من القائمة الأولية لمنتخب السويد في كأس العالم، رغم استدعائه لمعسكرات المنتخب الوطني في آخر نافذتين وديتين.

وتوقع عدد الجماهير السويدية أن يكون كولوسيفسكي ضمن التشكيلة التي تم اختيارها للمشاركة في كأس العالم على الرغم من غيابه عن الملاعب منذ عام بسبب إصابة في الركبة، لكن المدرب أغلق الباب أمام ما كان سيشكل عودة أشبه بالمستحيلة.

واحتلت السويد المركز الأخير في مجموعتها برصيد نقطتين، لكن أداءها في المستوى الثالث من دوري الأمم الأوروبية منحها فرصة للعب في الملحق، حيث فازت على أوكرانيا وبولندا لتضمن مكانها في النهائيات.

وتلعب السويد في المجموعة السادسة إلى جانب تونس، وهولندا، واليابان.

