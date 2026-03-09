حطين يستضيف أهلي حلب في قمة الجولة 13 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تحمل الجولة الثالثة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء، الكثير من الإثارة، فمعظم الفرق تدخل هذه المرحلة وهي تبحث إما عن تثبيت موقعها في القمة أو الهروب من خطر الهبوط.

وفي تفاصيل مباريات الغد، يشهد ملعب اللاذقية البلدي في العاشرة ليلاً مواجهة قوية حين يستضيف حطين الرابع أهلي حلب المتصدر، في مباراة يسعى فيها الأهلي للعودة بالنقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة، بينما يدخلها حطين مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاطها والاقتراب من الصدارة.

وعلى ملعب دير الزور البلدي يطمح الفتوة، المنتشي بفوزه الكبير على الجيش 3/صفر في المرحلة الماضية، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته مع حمص الفداء الذي يقدم عروضاً قوية منذ بداية الموسم، لكنه يعرف أن مهمته لن تكون سهلة على أرض الفتوة.

وفي مواجهة دمشقية على ملعب الفيحاء، يسعى الجيش لتصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات بعد هزيمة ثقيلة مني بها المرحلة الماضية، حين يواجه دمشق الأهلي الساعي لمواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية.

ويستضيف جبلة الطليعة في مباراة يرغبها إيجابيةً أداءً ونتيجةً، لمصالحة جماهيره، أما الطليعة الخامس على سلم الترتيب، فيطمح لكسب نقاط المباراة لتعزيز ترتيبه ومزاحمة فرق المقدمة.

ويبحث الحرية عن تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه في ملعب حلب البلدي، عندما يواجه تشرين في مباراة مفتوحة الاحتمالات، عنوانها الندية والإثارة، فالحرية يعرف أن خسارة النقاط على أرضه ستجعله في وضع أصعب خلال مرحلة الإياب، بينما يسعى تشرين لمواصلة أدائه الثابت وحصد النقاط الثلاث.

وفي مباراة النقاط المضاعفة، يلتقي أمية والشعلة على أرض ملعب إدلب البلدي في مباراة ندية سيكون التعادل فيها خسارة للفريقين الساعين للهروب من قاع الترتيب.

وتستكمل يوم الأربعاء مباريات المرحلة بلقاء الكرامة وخان شيخون في ملعب الجلاء بدمشق، بينما يستضيف الوحدة الشرطة في ملعب الفيحاء.

ويتصدر أهلي حلب ترتيب الفرق برصيد 29 نقطة ،يليه الوحدة بـ 26 نقطة، وحمص الفداء بـ 23 نقطة، وحطين بـ 22 نقطة، فالطليعة وتشرين بـ 17 نقطة لكل منهما، فالجيش بـ 16 نقطة، والشرطة بـ 15 نقطة، ودمشق الأهلي، والحرية بـ 14 نقطة لكل منهما، فالكرامة والفتوة بـ 13 نقطة، وخان شيخون وجبلة بـ 9 نقاط، وأمية بـ 7 نقاط، والشعلة بـ 4 نقاط.