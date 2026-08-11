الأحد القادم…إعلان جوائز الدوري السوري الممتاز للموسم الرياضي2025/2026

دمشق-سانا



أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عن إقامة حفل توزيع جوائز الدوري السوري الممتاز للموسم الرياضي 2025/2026، وذلك يوم الأحد القادم.



وأتاح الاتحاد الفرصة للجماهير الرياضية للمشاركة في اختيار الفائزين بالجوائز الكبرى من خلال التصويت الإلكتروني عبر الروابط المنشورة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، حيث تشمل الفئات الخاضعة لتصويت الجمهور، أفضل لاعب، وأفضل مدافع، وأفضل لاعب صاعد، وينتهي التصويت في منتصف يوم الأحد القادم.



وفي تعميم نشره الاتحاد على صفحته الرسمية على الفيسبوك، فإن حفل توزيع الجوائز سيشهد تكريم عدد من أصحاب الإنجازات والأندية التي حققت أرقاماً وإنجازات لافتة، وهم نادي تشرين بمناسبة تتويجه بطلاً للدوري السوري للشباب لموسم 2025/2026 ومحمد الواكد الحاصل على جائزة أفضل هداف تاريخي للدوري السوري الممتاز.

واللاعب أحمد مدنية (نادي حمص الفداء): جائزة الساروت لأفضل حارس في الدوري السوري الممتاز لموسم 2025/2026، والمدرب أحمد هواش (نادي أهلي حلب): جائزة أفضل مدرب للموسم الحالي، استناداً إلى قرار لجنة المدربين في الاتحاد السوري لكرة القدم.