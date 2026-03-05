غداً تنطلق الجولة الثانية من بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز

ريف دمشق-سانا

تنطلق غداً الجولة الثانية من بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز، وذلك على أرض نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق.

ويتنافس الفرسان في الجولة القادمة على ثلاث فئات هي فئة الأطفال، وفئة جونيور، وفئة يونغ، ومن المتوقع أن تشهد منافسات قوية لكونها الفرصة الأخيرة لحجز بطاقات تأهل جديدة إلى بطولة قطر الدولية المقررة الشهر القادم.

وأسفرت النتائج النهائية في الجولة الأولى من البطولة عن تأهل ثلاثة فرسان إلى بطولة قطر الدولية، بعد تحقيقهم النقاط التأهيلية المطلوبة، وهم: زيد اكريم بفئة الأطفال، وجوري بحبوح بفئة جونيور، ومحمد أبو زيد بفئة يونغ، حيث حصل كل منهم على 11 نقطة في ختام منافسات هذه الجولة.