الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس تعديل موعد كأس العالم المقرر في السعودية

لندن-سانا

كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الموعد المقترح لإقامة بطولة كأس العالم 2034، والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية.

وفي تصريحه لصحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية أكد إنفانتينو، أن صناعة كرة القدم بحاجة إلى مزيد من الانفتاح والمرونة، بشأن توقيت إقامة أكبر البطولات، مشيراً إلى أنه لا يمكن إقامة كأس العالم دائمًا خلال الصيف، لأن المناخ وتنوع الدول المستضيفة، يفرضان واقعاً جديداً على روزنامة كرة القدم الدولية.

واعتبر رئيس الفيفا أن نسخة كأس العالم في قطر عام 2022، كانت مثالاً ناجحاً على إمكانية تنظيم المونديال في فصل الشتاء، وهو ما أجبر الدوريات الأوروبية على التوقف في منتصف الموسم، لكنه أتاح للاعبين المشاركة في البطولة بأفضل حالة بدنية ممكنة.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن منح السعودية استضافة كأس العالم 2034، يعكس الثقة الكبيرة في قدرتها التنظيمية والبنية التحتية المتطورة، التي أنجزتها في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن البطولة من المتوقع أن تُقام مرة أخرى في فصل الشتاء، مع احتمال تأجيلها إلى كانون الثاني 2035، لتفادي تزامنها مع شهر رمضان، الذي سيكون بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2034.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نهاية العام الماضي بشكل رسمي، فوز السعودية بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2034، بعد حصول ملفها على أعلى تقييم فني في تاريخ بطولات العالم، حيث بلغ 419.8 من أصل 500 نقطة.