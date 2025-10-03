انطلاق أعمال مجلس إدارة الاتحاد العربي الرياضي العمالي في القاهرة بمشاركة سوريا

القاهرة-سانا

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي الرياضي للعاملين في المؤسسات والشركات، بمشاركة وفود نقابية ورياضية من مختلف الدول العربية.

وعبّر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا فواز الأحمد، عن شكره لمصر قيادةً وشعباً ولرئيس الاتحاد العربي الرياضي أحمد إسماعيل، على حسن الاستقبال والضيافة، وأكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أمس أن مصر كانت وما زالت بيت العرب جميعاً.

وتناول الأحمد واقع الحركة العمالية السورية، ومسيرة صمود العمال السوريين الذين أعادوا الحياة إلى المصانع والمزارع والورشات، معتبراً أن عودتهم تمثل انطلاقة حقيقية نحو إعادة الاعمار.

وسلط الأحمد الضوء على إنجازات الرياضة العمالية السورية، وأبرزها تحقيق ميداليات في الكاراتيه والكيك بوكسينغ والشطرنج ورفع الأثقال وغيرها في البطولات المحلية والعربية والدولية، رغم محدودية الموارد، داعياً إلى دعم الأندية العمالية وتوسيع برامجها.

وأشاد الأحمد بالعلاقات الأخوية الراسخة بين سوريا ومصر، مستنكراً أي محاولة للنيل من دور مصر القومي أو التشكيك في مواقفها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية الأمة المركزية، مطالباً بتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية، وإدانة العدوان المستمر على غزة والضفة الغربية، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.

وفي ختام كلمته، دعا الأحمد أعضاء الاتحاد العربي الرياضي إلى زيارة سوريا والاطلاع على الإنجازات التي تتحقق على الأرض، مؤكداً استعداد دمشق لاستضافة الفعاليات الرياضية العربية القادمة، بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الرياضي العمالي العربي، وتبادل الخبرات بين الاتحادات الرياضية في المؤسسات والشركات.