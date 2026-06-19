مواجهة قوية تجمع منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا

سياتل-سانا
يخوض منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب لومن فيلد في سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في مباراة قد تحدد بشكل مبكر ملامح المتأهلين عن المجموعة الرابعة.
ويدخل الطرفان المباراة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ما يجعل الفوز خطوة كبيرة نحو التأهل المبكر إلى الدور التالي.
وافتتح المنتخب الأمريكي البطولة بفوز كبير على باراغواي بنتيجة 4-1، في مباراة كشفت عن تطور واضح في الأداء الهجومي وقدرة الفريق على صناعة الفارق، حيث شهدت هذه المباراة إنجازاً تاريخياً للمنتخب الأمريكي، بعدما حقق أكبر انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وأصبح للمرة الأولى يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالمونديال، متجاوزاً أفضل انتصاراته السابقة والتي كانت بنتيجة 3-0 على باراغواي في نسخة 1930.
ويدخل منتخب أستراليا لكرة القدم المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه المفاجئ على تركيا 2-0 في الجولة الأولى.
وتشهد المجموعة الرابعة منافسة محتدمة، حيث تسعى كل من تركيا وباراغواي إلى تعويض خسارتيهما في الجولة الأولى، عندما يلتقيان في كاليفورنيا بعد غد الأحد بحثاً عن أول نقاطهما في البطولة.