مواجهة قوية تجمع منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا

سياتل-سانا

يخوض منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا عند الساعة ‏العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب لومن فيلد في سياتل الأمريكية، ضمن ‏منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في مباراة قد تحدد ‏بشكل مبكر ملامح المتأهلين عن المجموعة الرابعة.‏

ويدخل الطرفان المباراة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ما يجعل الفوز خطوة كبيرة نحو ‏التأهل المبكر إلى الدور التالي.‏

وافتتح المنتخب الأمريكي البطولة بفوز كبير على باراغواي بنتيجة 4-1، في مباراة ‏كشفت عن تطور واضح في الأداء الهجومي وقدرة الفريق على صناعة الفارق، حيث ‏شهدت هذه المباراة إنجازاً تاريخياً للمنتخب الأمريكي، بعدما حقق أكبر انتصار له في ‏تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وأصبح للمرة الأولى يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة ‏بالمونديال، متجاوزاً أفضل انتصاراته السابقة والتي كانت بنتيجة 3-0 على باراغواي في ‏نسخة 1930.‏

ويدخل منتخب أستراليا لكرة القدم المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه المفاجئ على ‏تركيا 2-0 في الجولة الأولى.‏

وتشهد المجموعة الرابعة منافسة محتدمة، حيث تسعى كل من تركيا وباراغواي إلى ‏تعويض خسارتيهما في الجولة الأولى، عندما يلتقيان في كاليفورنيا بعد غد الأحد بحثاً ‏عن أول نقاطهما في البطولة.‏