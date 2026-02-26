أهلي حلب يلتقي الحرية غداً في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

تشهد الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، التي تنطلق غداً، خمس مباريات يلتقي خلالها أهلي حلب مع الحرية، والجيش مع خان شيخون، وأمية مع تشرين، وجبلة مع دمشق الأهلي، والشعلة مع الشرطة.

فعلى ملعب الحمدانية بحلب، يلتقي الجاران أهلي حلب والحرية، ويسعى أهلي حلب إلى تحقيق الفوز لمواصلة الصدارة على حساب جاره الحرية الذي لن يألو جهداً لتحقيق الفوز للتقدم أكثر في الترتيب.

ويلتقي الشعلة مع الشرطة في ملعب درعا البلدي، ويسعى الشرطة إلى تحقيق فوز يعيده إلى سكة الانتصارات، فيما يمني الشعلة النفس بالفوز للخروج من مؤخرة الترتيب، حيث يحتل المركز السادس عشر والأخير.

ويلتقي في بقية المباريات الجيش مع خان شيخون في ملعب الفيحاء بدمشق، وأمية مع تشرين في ملعب الجلاء بدمشق، وجبلة مع دمشق الأهلي في ملعب جبلة البلدي .

ويلتقي بعد غد السبت، الوحدة مع الطليعة في ملعب الفيحاء بدمشق، وحطين مع حمص الفداء بملعب اللاذقية البلدي، وتختتم الجولة مبارياتها الأحد القادم بلقاء الكرامة مع الفتوة في ملعب الفيحاء بدمشق.

ويتصدر أهلي حلب ترتيب فرق الدوري برصيد 25 نقطة، يليه الوحدة بـ 22 نقطة، ثم حمص الفداء بـ 19 نقطة، فحطين 18 نقطة، ثم الطليعة والحرية ولكل منهما 14 نقطة، فتشرين والجيش بـ 13 نقطة، ثم دمشق الأهلي والشرطة ولكل منهما 11 نقطة، فالفتوة بـ 10 نقاط، ثم الكرامة وخان شيخون بتسع نقاط، فأمية وجبلة بست نقاط، وأخيراً الشعلة بـ 4 نقاط.