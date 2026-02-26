الاتحاد السوري للشطرنج يبدأ باستقبال طلبات الانضمام للجنة المدربين الرئيسية

دمشق-سانا

في إطار استقطاب الكفاءات التدريبية بلعبة الشطرنج، فتح الاتحاد السوري للشطرنج باب استقبال طلبات الانضمام للجنة المدربين الرئيسية ، ليتم اعتمادهم لاحقاً، وفق المعايير المطلوبة.

ووفقاً للتعميم الذي أصدره الاتحاد على صفحته الرسمية على الفيسبوك، فإنه تم فتح باب استقبال طلبات الانضمام لعضوية “لجنة المدربين الرئيسية”، وذلك في إطار خطته لتطوير الكوادر الوطنية، وتنظيم الشأن التدريبي للعبة.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه الخطوة تسهم في الارتقاء بواقع الشطرنج، وتطوير أدوات العمل الفني، بما يخدم المنتخبات الوطنية والأندية.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد الشطرنج، انتخبت مؤخراً مجلس إدارة لها برئاسة علي عباس، وعضوية طلال ديركي، ومازن ربوع، وثابت وسوف، وعاطف السباعي، وفيروز مناع، وإيهاب الطويل.

