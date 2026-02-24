غاياردو يعلن استقالته من تدريب ريفر بليت الأرجنتيني

بيونيس آيرس-سانا

أعلن مارسيلو غاياردو استقالته من الإدارة الفنية لنادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم بعد سلسلة من النتائج المخيبة مع الفريق.

ونشر النادي مقطعاً لغاياردو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي يعلن فيه استقالتَه من تدريب النادي على أن تكون المباراة الأخيرة له، هي المواجهة المقبلة مع بانفيلد في الجولة السابعة لمرحلة الأبرتورا للدوري الأرجنتيني.

وكان غاياردو قد عاد لتدريب ريفر للمرة الثانية في 2024، لكن حقبته الثانية لم تحظ بنفس نجاحات الأولى حيث سيطرت عليها النتائج السلبية وآخرها الخسارة أمام فيليز سارسفيلد.