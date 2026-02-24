غاياردو يعلن استقالته من تدريب ريفر بليت الأرجنتيني

739104.jpeg غاياردو يعلن استقالته من تدريب ريفر بليت الأرجنتيني

بيونيس آيرس-سانا

أعلن مارسيلو غاياردو استقالته من الإدارة الفنية لنادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم بعد سلسلة من النتائج المخيبة مع الفريق.

ونشر النادي مقطعاً لغاياردو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي يعلن فيه استقالتَه من تدريب النادي على أن تكون المباراة الأخيرة له، هي المواجهة المقبلة مع بانفيلد في الجولة السابعة لمرحلة الأبرتورا للدوري الأرجنتيني.

وكان غاياردو قد عاد لتدريب ريفر للمرة الثانية في 2024، لكن حقبته الثانية لم تحظ بنفس نجاحات الأولى حيث سيطرت عليها النتائج السلبية وآخرها الخسارة أمام فيليز سارسفيلد.

إعلان تشكيلة منتخب سوريا للناشئين لكرة القدم لمواجهة لبنان بنصف نهائي غرب آسيا
بايرن ميونيخ يحقق فوزه التاسع على التوالي في الدوري الألماني
منتخب سوريا لكرة السلة للرجال يلاقي نظيره اللبناني غداً
مواجهة قوية تجمع الجيش والوحدة غداً في افتتاح دوري كرة السلة للرجال
ليفربول يسقط أمام غلطة سراي وفوز كبير لبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك