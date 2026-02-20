منافسات قوية اليوم في الجولة الثالثة للدور الأول للمجموعة الأولى ببطولة رمضان الكروية للصالات

دمشق-سانا

تقام اليوم في صالة الجلاء الرياضية بدمشق،الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول، ضمن البطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم داخل الصالات.

وستحدد هذه الجولة هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة عن المجموعة الأولى، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق وزارة الرياضة والشباب مع فريق الحموي، ويلتقي في المباراة الثانية فريق مدار مع فريق مونة عيلتنا.

ويدخل فريق مدار الجولة الأخيرة متصدراً برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، ويحتل فريق وزارة الرياضة والشباب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متساوياً بالرصيد ذاته مع فريق مونة عيلتنا، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف ويأتي الحموي بالمركز الرابع دون نقاط.