اختتام منافسات دورة الوفاء الكروية في حمص

حمص-سانا

اختتمت اليوم في حمص دورة الوفاء الكروية التي أقيمت لإحياء ذكرى شهداء الحولة، ونظمها مجمع تلدو التربوي بالتعاون مع الأندية الرياضية في المنطقة.

وتُوّج فريق مدرسة عبد الباري حيلاوي بلقب الدورة، التي أقيمت مبارياتها على ملعب نادي كفرلاها الرياضي، بمشاركة 16 فريقاً ممثلين عن المدارس والفرق المحلية.

عصام حميدان، المشرف على المجمع التربوي في بلدة تلدو، قال لمراسل سانا: إن الدورة تم تنظيمها بالتعاون مع النادي الرياضي في الحولة تخليداً لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

من جانبه، أكد أحمد عبارة، رئيس نادي تلدو الرياضي وأحد القائمين على تنظيم الدورة، أن البطولة جمعت 16 فريقاً على ملعبي تلدو وكفرلاها، وعبّر عن أهمية هذه الفعالية في دعم الرياضة المحلية وتنشيط الحراك الرياضي بين الشباب.

