تشرين يكسب ثلاث نقاط مهمة من الشرطة في الدوري الممتاز لكرة القدم

VlPB1FKi 1 42 تشرين يكسب ثلاث نقاط مهمة من الشرطة في الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

عاد تشرين بثلاث نقاط مهمة من ملعب الفيحاء بدمشق، بفوزه على الشرطة بهدف دون مقابل، في الجولة التاسعة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

وتستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة ذاتها بإقامة 7 مباريات.

ففي ملعب اللاذقية البلدي، يلتقي حطين صاحب المركز الثالث مع الفتوة، وفي ملعب جبلة البلدي باللاذقية يواجه جبلة فريق خان شيخون، ويلتقي الشعلة صاحب المركز قبل الأخير مع الطليعة التاسع.

ويواجه الوحدة، متصدر الدوري، فريق دمشق الأهلي في ملعب الفيحاء بدمشق.

ويلتقي أمية الأخير مع أهلي حلب ثاني الترتيب في ملعب الجلاء بدمشق، بينما يواجه الحرية فريق حمص الفداء في ملعب حلب البلدي.

ويقابل الكرامة فريق الجيش في ملعب الحمدانية بحلب في آخر مباريات الجولة التاسعة.

الجيش يفتتح مشواره في بطولة دمشق الكروية بالفوز على الكرامة
يوفنتوس يتعادل مع ميلان سلباً في قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم
إطلاق البطولة الرمضانية الأولى لكرة القدم
بعثة منتخب سوريا لألعاب القوى تصل البحرين للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب
بثلاثية مبابي… ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك