تشرين يكسب ثلاث نقاط مهمة من الشرطة في الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

عاد تشرين بثلاث نقاط مهمة من ملعب الفيحاء بدمشق، بفوزه على الشرطة بهدف دون مقابل، في الجولة التاسعة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

وتستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة ذاتها بإقامة 7 مباريات.

ففي ملعب اللاذقية البلدي، يلتقي حطين صاحب المركز الثالث مع الفتوة، وفي ملعب جبلة البلدي باللاذقية يواجه جبلة فريق خان شيخون، ويلتقي الشعلة صاحب المركز قبل الأخير مع الطليعة التاسع.

ويواجه الوحدة، متصدر الدوري، فريق دمشق الأهلي في ملعب الفيحاء بدمشق.

ويلتقي أمية الأخير مع أهلي حلب ثاني الترتيب في ملعب الجلاء بدمشق، بينما يواجه الحرية فريق حمص الفداء في ملعب حلب البلدي.

ويقابل الكرامة فريق الجيش في ملعب الحمدانية بحلب في آخر مباريات الجولة التاسعة.