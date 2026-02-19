بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها

0P5A8159 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها

دمشق-سانا

تتواصل في صالة الجلاء الرياضية بدمشق بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات، التي تنظمها وزارة الرياضة والشباب بالتشاركية مع سفارة البحرين في دمشق، بإشراف الاتحاد السوري لكرة القدم.

0P5A8172 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها

ففي الجولة الثانية، فاز فريق “أكاديمية السامبا”، على فريق “ديونز”، بنتيجة 3-2، كما فاز فريق “سفن دايز، على فريق  الحكام بنتيجة كبيرة (21-1)، ليتصدر سفن دايز المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه “ديونز” و”أكاديمية السامبا” بثلاث نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف، فيما يقبع فريق “الحكام” في المركز الرابع دون نقاط.

وتُعد الجولة الثالثة، المقررة يوم الأحد، مفصلية لتحديد هوية الفريقين المتأهلين، حيث يلتقي “الحكام” مع “أكاديمية السامبا”، فيما يواجه “ديونز” فريق “سفن دايز” في مواجهة مرتقبة.

وفي المجموعة الثانية، واصل فريق “بيتا” تألقه متصدراً الترتيب بـ6 نقاط، بعد فوزه على “جيو” 12-4، بينما خطف “التايغر” فوزاً من “بعلبكي” بنتيجة 9-8، ويحل “التايغر” و”جيو” في المركزين الثاني والثالث بـ3 نقاط، فيما بقي “بعلبكي” دون رصيد.

0P5A8200 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها

أما في سباق الهدافين، فيعتلي لاعب “بيتا” محمد نور ضميرية القائمة بـ10 أهداف، يليه لاعب فريق “وزارة الرياضة والشباب” ياسر قدور بـ6 أهداف، في منافسة مفتوحة على لقب هدّاف البطولة.

وتُستكمل منافسات الجولة الثانية مساء اليوم الخميس، حيث يلتقي “دريم تايم” مع “لاروخا”، تليها مواجهة “الكامب نو” مع “الشوق” عند العاشرة والنصف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

0P5A8169 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها
0P5A8180 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها
0P5A8198 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها
0P5A8167 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها
0P5A8140 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها
0P5A8144 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها
0P5A8147 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها
0P5A8192 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها
0P5A8150 بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها
منتخب العراق يبلغ الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026
تأهيل المنشآت الرياضية يتصدر أولويات اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحمص
بداية موفقة لمانشستر سيتي في افتتاح مشواره بالدوري الإنكليزي
اكتمال عقد الفرق في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم
فوز منتخب سوريا الأولمبي على نظيره الفلبيني في تصفيات كأس آسيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك