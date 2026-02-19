بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات تواصل منافساتها

دمشق-سانا

تتواصل في صالة الجلاء الرياضية بدمشق بطولة رمضان الأولى لكرة القدم داخل الصالات، التي تنظمها وزارة الرياضة والشباب بالتشاركية مع سفارة البحرين في دمشق، بإشراف الاتحاد السوري لكرة القدم.

ففي الجولة الثانية، فاز فريق “أكاديمية السامبا”، على فريق “ديونز”، بنتيجة 3-2، كما فاز فريق “سفن دايز، على فريق الحكام بنتيجة كبيرة (21-1)، ليتصدر سفن دايز المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه “ديونز” و”أكاديمية السامبا” بثلاث نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف، فيما يقبع فريق “الحكام” في المركز الرابع دون نقاط.

وتُعد الجولة الثالثة، المقررة يوم الأحد، مفصلية لتحديد هوية الفريقين المتأهلين، حيث يلتقي “الحكام” مع “أكاديمية السامبا”، فيما يواجه “ديونز” فريق “سفن دايز” في مواجهة مرتقبة.

وفي المجموعة الثانية، واصل فريق “بيتا” تألقه متصدراً الترتيب بـ6 نقاط، بعد فوزه على “جيو” 12-4، بينما خطف “التايغر” فوزاً من “بعلبكي” بنتيجة 9-8، ويحل “التايغر” و”جيو” في المركزين الثاني والثالث بـ3 نقاط، فيما بقي “بعلبكي” دون رصيد.

أما في سباق الهدافين، فيعتلي لاعب “بيتا” محمد نور ضميرية القائمة بـ10 أهداف، يليه لاعب فريق “وزارة الرياضة والشباب” ياسر قدور بـ6 أهداف، في منافسة مفتوحة على لقب هدّاف البطولة.

وتُستكمل منافسات الجولة الثانية مساء اليوم الخميس، حيث يلتقي “دريم تايم” مع “لاروخا”، تليها مواجهة “الكامب نو” مع “الشوق” عند العاشرة والنصف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.