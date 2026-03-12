أتلتيك بلباو يفتح الباب أمام انتقال لاعبه نيكو ويليامز

مدريد-سانا

أعلن نادي أتلتيك بلباو السماح لجناحه الإسباني الشاب نيكو ويليامز، بمغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد سلسلة من الإصابات وأداء أقل من المتوقع.

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في الموسم الماضي، لكن بلباو مدد عقد اللاعب بعقد طويل الأمد، وشرط جزائي قدر بحدود 100 مليون يورو.

وأبدت عدة فرق إنكليزية رغبتها في التعاقد مع ويليامز وعلى رأسها مانشستر يونايتد وآرسنال، إضافة إلى تشيلسي، وحسب تقارير صحفية تجهز هذه الأندية عروضاً مغرية لإقناع اللاعب بالانضمام إليها.

وشارك ويليامز هذا الموسم في 26 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، إلا أن هذه الأرقام لم تكن كافية لإقناع إدارة النادي بالتمسك به، وخاصة أن عقده يمتد حتى عام 2035.