مدرب منتخب سوريا لكرة السلة للرجال: نعمل على اختيار أفضل اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب

حمص-سانا

استعرض الاتحاد العربي السوري لكرة السلة اليوم الإثنين، برنامج منتخبنا الأول للمرحلة المقبلة، بما في ذلك المعسكرات وآلية اختيار اللاعبين، استعداداً للاستحقاقات القادمة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم لتقديم المدرب الجديد للمنتخب هيثم جميل.

وأوضح الأمين العام للاتحاد مهند الحاج حمادة في تصريح لسانا، أن اختيار المدرب جميل، تم بناءً على تقييم فني أجرته لجنة مختصة في الاتحاد، ولا سيما أن الكادر الوطني لديه قدرة عالية على فهم اللاعبين، واستخراج أفضل ما لديهم.

وأشار الحاج حمادة إلى أن المدرب الجديد سبق أن أثبت حضوره في تصفيات كأس آسيا، وتمكن من قيادة المنتخب للتأهل في ظروف استثنائية بعد التحرير، معرباً عن الأمل في تحقيق نتائج إيجابية خلال النافذتين القادمتين من تصفيات كأس العالم.

من جهته، بيّن الكابتن هيثم جميل أن المنتخب سيخوض معسكراً تدريبياً لمدة أربعة أيام في حمص، يعقبه اختيار 16 لاعباً لإقامة معسكر خارجي في لبنان لمدة أسبوع، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

ولفت جميل إلى أن الجهاز الفني سيعمل على اختيار أفضل اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب في المباراتين المقبلتين لمنتخبنا مع المنتخبين العراقي والإيراني، تمهيداً لاعتماد أسلوب لعب مناسب لكل مواجهة، مؤكداً السعي لتحقيق نتيجة إيجابية في إحدى المباراتين على الأقل.

وأكد المدرب الجديد أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزاً عالياً في ظل ضيق الوقت، مشدداً على أهمية خلق حالة من الانسجام داخل المنتخب، وتكامل الأدوار بين اللاعبين لتحقيق الأداء المطلوب.

وتسلم جميل تدريب المنتخب خلفاً للمدرب الأمريكي جوزيف ستيبنغ، الذي فشل في التأهل مع المنتخب الوطني إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا.