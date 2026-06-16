الحالة الجوية تهدد الظهور الأول لمنتخب البرتغال في كأس ‏العالم

واشنطن-سانا

تترقب مدينة هيوستن الأمريكية أول عاصفة استوائية هذا ‏الموسم غداً الأربعاء، وهو اليوم الذي من المقرر أن يشهد ‌‏المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية، ‏ضمن بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا وكندا ‌‏والمكسيك.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإنه من المتوقع ‏أن تتحرك العاصفة الجوية على طول الساحل الأمريكي قبل ‏أن ‏تتوجه نحو الداخل‎.‎

وأصدرت مصالح الأرصاد الجوية الأمريكية أولى تحذيراتها ‏الرسمية، مشيرة إلى أن موسم الأعاصير سيبدأ فعلياً هذا ‌‏الأربعاء على طول جزء من ساحل خليج المكسيك، متزامناً مع ‏موعد المباراة المقررة في هيوستن‎.‎