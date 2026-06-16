الحالة الجوية تهدد الظهور الأول لمنتخب البرتغال في كأس ‏العالم

واشنطن-سانا
تترقب مدينة هيوستن الأمريكية أول عاصفة استوائية هذا الموسم غداً الأربعاء، وهو اليوم الذي من المقرر أن يشهد المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية، ضمن بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.
وبحسب ما نقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة الجوية على طول الساحل الأمريكي قبل أن تتوجه نحو الداخل.
وأصدرت مصالح الأرصاد الجوية الأمريكية أولى تحذيراتها الرسمية، مشيرة إلى أن موسم الأعاصير سيبدأ فعلياً هذا الأربعاء على طول جزء من ساحل خليج المكسيك، متزامناً مع موعد المباراة المقررة في هيوستن.