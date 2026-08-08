عودة راشفورد تربك حسابات مانشستر يونايتد وبرشلونة قبل إغلاق سوق الانتقالات

لندن-سانا

شكّل إنهاء فترة إعارة ماركوس راشفورد في نادي برشلونة وعودته إلى مانشستر يونايتد معضلة للاعب الذي كان يأمل في مواصلة مشواره مع بطل الدوري الإسباني، وللنادي الذي كان يتطلع إلى تفعيل بند الشراء مقابل 30 مليون يورو.

ومن جهته، فضّل نادي برشلونة الإسباني إنفاق 90 مليون يورو للتعاقد مع أنتوني غوردون وكريم أديمي، والاستغناء عن خدمات راشفورد رغم العروض الجيدة التي قدمها الموسم الماضي، والتي منحته مكاناً في تشكيلة منتخب إنكلترا بكأس العالم 2026.

وكان راشفورد الخيار الأول في مركزه خلال معظم المباريات الـ426 التي خاضها مع مانشستر يونايتد منذ ظهوره الأول لاعباً شاباً عام 2016، إلا أن وجود منافسة من كونيا وبرايان مبويمو وأماد ديالو وبنجامين سيسكو قد يغيّر هذا الوضع.

كما أن عودة راشفورد المحتملة تُثير قضايا أخرى، فقبل فترة الانتقالات الصيفية الحالية كان مانشستر يونايتد يأمل في جمع نحو 90 مليون يورو من بيع اللاعبين، بما في ذلك مبلغ 30 مليون يورو الذي كان من المتوقع أن يدفعه برشلونة في حال ضمّ راشفورد بصورة نهائية، إلا أن مبلغ الـ44 مليون يورو التي حصل عليها النادي من نابولي بعد انتقال راسموس هويلوند بشكل نهائي يُعدّ حالياً الدعم الأكبر للميزانية.

كما أن عودة راشفورد المحتملة تُثير نقطة إيجابية تتمثل في أنه سيلعب تحت قيادة المدرب كاريك، الذي سبق أن أشرف عليه عندما تولّى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتاً عقب إقالة أولي سولسكاير، ما يجعل العلاقة الجيدة بين الطرفين عاملاً قد يساعد اللاعب على استعادة ألقه السابق.

ويأمل مانشستر يونايتد أن يعود راشفورد—الذي سجل 14 هدفاً في مختلف المسابقات مع برشلونة الموسم الماضي، وهو أفضل سجل له في موسم واحد منذ تسجيله 30 هدفاً تحت قيادة إريك تين هاغ في موسم 2022–2023—لاعباً أكثر نضجاً وقدرة على تقديم الإضافة.

ومن المنتظر أن يكون راشفورد ضمن قائمة مانشستر يونايتد في المباراة الودية أمام ليدز يونايتد في دبلن يوم الأربعاء المقبل، وسيشكّل ذلك بحسب موقع “إي إس بي إن” أول ظهور له بقميص مانشستر يونايتد منذ مباراة الدوري الأوروبي أمام فيكتوريا بلزن في كانون الأول 2024.

ومع تبقّي نحو ثلاثة أسابيع على انتهاء فترة الانتقالات الحالية، لا يزال مانشستر يونايتد منفتحاً على العروض المقدمة لراشفورد، إذ يرى مسؤولو النادي أن قيمته تتجاوز مبلغ 30 مليون يورو المتفق عليه مع برشلونة، رغم إدراكهم أن أي نادٍ آخر لن يدفع أكثر من هذا الرقم.

وحسب التقارير الإعلامية، استفسرت عدة أندية عن اللاعب، إلا أن مانشستر يونايتد لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي، وسط حديث عن احتمال انتقاله إلى الدوري التركي أو الدوري السعودي.