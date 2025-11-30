لانس يرتقي لصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس-سانا

ارتقى لانس إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أنجيه 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن المرحلة الرابعة عشرة.

دخل لانس اللقاء وهو في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف سان جيرمان ونقطة خلف مرسيليا، وذلك بعد خسارة الأول أمام مضيفه موناكو 0-1 وتعادل الثاني أمام تولوز 2-2 .

فوز لانس تحقق بفضل ثنائية لفلوريان توفان في الدقيقة الـ 45 والـ 74 مقابل هدف للكاميروني هارونا دجيبيرين في الدقيقة الـ 76.

وبهذا الفوز رفع فريق المدرب بيار ساج رصيده إلى 31 نقطة، وتصدر الترتيب بفارق نقطة أمام حامل اللقب.

وفي مباراة ثانية بقي ليل في دائرة المنافسة بتحقيقه الفوز على مضيفه لوهافر بهدف سجله البديل المغربي حمزة إيغامان في الدقيقة الـ 88.

ورفع ليل رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن مرسيليا الثالث.