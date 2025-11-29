بايرن ميونيخ يفوز على سانت باولي في الدوري الألماني لكرة القدم

برلين-سانا

حقق بايرن ميونيخ فوزاً صعباً على سانت باولي بنتيجة 3-1، في الجولة الـ 12 من الدوري الألماني، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب أليانز أرينا.

وافتتح سانت باولي النتيجة مبكراً عن طريق أندرياس هونتوندجي في الدقيقة 6، قبل أن يعدل البايرن عن طريق رافائيل جوريرو في الدقيقة 44، ومع الوقت الإضافي للمباراة، استطاع لويس دياز أن يضع البايرن في المقدمة بالدقيقة 90+3، قبل أن يختتم نيكولاس جاكسون أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 90+7.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 34 نقطة في صدارة لائحة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند النقطة 7 في المركز الـ 17.

وواصل هوفينهايم نتائجه الإيجابية واقترابه من المراكز المتقدمة من خلال فوزه على أوغسبورغ بنتيجة 3-0 في الجولة ذاتها.

وجاءت أهداف هوفينهايم عن طريق بازومانا توريه في الدقيقة 16، واللاعب ووتر برجر في الدقيقة 26، قبل أن يختتم سيدريك زيسيغر أهداف هوفينهايم في الدقيقة 45.

وارتفع رصيد هوفينهايم إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد أوغسبورغ عند النقطة 10 في المركز 13.