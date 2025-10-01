نيوكاسل يحقق فوزاً مستحقاً على سان جيلواز في دوري أبطال أوروبا

بروكسل-سانا

حقّق نيوكاسل يونايتد الإنكليزي فوزاً مستحقاً على مضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل للضيوف كلّ من نيك فولتماده في الدقيقة الـ 17، وأنطوني غوردون في الدقيقتين الـ 43 والـ 64 من ركلتي جزاء، وهارفي بارنس في الدقيقة الـ 80.

وبذلك عوض نيوكاسل خسارة الجولة الافتتاحية على أرضه أمام برشلونة الإسباني بهدفين لواحد وبات في رصيده 3 نقاط.

أمّا سان جيلواز الذي صنع المفاجأة في الجولة الأولى بفوزه الكبير على مستضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف لواحد فقد تجمّد رصيده عند 3 نقاط.

وضمن المرحلة نفسها تغلّب كاراباخ الأذري على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدفين نظيفين.