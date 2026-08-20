مديرية الحج بدير الزور تواصل استقبال طلبات موسم الحج عبر المكاتب المعتمدة

دير الزور-سانا

أكد مدير مكتب الحج والعمرة في المنطقة الشرقية محمد المحمد، استمرار تسجيل الحجاج خلال المرحلة الأولى لموسم الحج للعام الجديد 1448هـ – 2027م في مديرية الحج والعمرة بدير الزور (فرع المنطقة الشرقية: دير الزور–الرقة–الحسكة)، وذلك وفق إجراءات محددة وميسّرة تضمن انسيابية عملية التسجيل.

وفي تصريحٍ لمراسل سانا اليوم الخميس، أوضح المحمد أن شروط التسجيل تشمل أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السورية، وألا يكون قد حجّ سابقاً، ويُستثنى من ذلك من كان محرماً لوالدته أو زوجته اللتين لم تحجّا سابقاً، وأن يكون صاحب الطلب من مواليد 1997 وما قبل، فيما يُشترط أن يكون المرافق من مواليد 2009 كحد أدنى (18 سنة)، بينما تُلزم المرأة دون سن الخامسة والأربعين بمحرم.

وأشار المحمد إلى وجود تسجيل مباشر هذا العام لمواليد 1958 و1957 وما دون مع مرافقيهم، على أن يتم دفع دفعة أولى من تكلفة الحجز إلى حين انتهاء المدة أو بلوغ العدد المحدد بنسبة 65 بالمئة من العدد الكلي، بينما تشمل المرحلة الثانية جميع المتقدمين حيث يدخلون بنظام القرعة بدءاً من الـ26 من الشهر الحالي ولغاية العاشر من أيلول.

من جانبه، استعرض الموجه الديني في أحد مجموعات الحج مصطفى شحاذة إجراءات تيسير أمور الحج بحيث لا يصل الحاج إلى مكة المكرمة إلا وقد أخذ تصوراً كاملاً عن جميع المناسك، إذ تتم مرافقة الحجاج منذ مرحلة التسجيل الأولى حتى عودتهم من الحج.

ولفت إلى وجود دروس للحجاج واجتماعات فيزيائية لهم بكل منطقة في منطقتهم، وأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح للحجاج جميع مراحل الحج ومناسكه.

يُشار إلى أن إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية أكدت قبل يومين أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصراً من خلال المكاتب المعتمدة رسمياً لدى إدارة الحج والعمرة، وعبر القنوات الرسمية المحددة فقط، وأن أي تعامل خارج هذه القنوات يعد مخالفةً صريحةً للتعليمات، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.