مانشستر يونايتد يودع كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم

لندن-سانا

ودع مانشستر يونايتد مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم مبكراً، بخسارته المدوية أمام فريق غريمسبي الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بنتيجة 12-11 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما.

وتقدم غريمسبي أولا بهدفين حملا توقيع اللاعب تشارلز فيرنام في الدقيقة 22، وتيريل وارن في الدقيقة 30، لكن مانشستر استطاع تقليص الفارق عبر مبويمو في الدقيقة 75 ، وأدرك التعادل بهدف مدافعه ماغواير في الدقيقة 89، ليخوض الفريقان ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت ل غريمسبي.

وأكمل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه السلبية، حيث فشل في الفوز رسمياً منذ بداية الموسم الحالي للمباراة الثالثة على التوالي.