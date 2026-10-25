الصين تطلق مجموعة من الأقمار الاصطناعية المخصصة لخدمات الإنترنت

بكين-سانا

أطلقت الصين، اليوم الأحد، صاروخاً حاملاً من طراز “لونغ مارش-8 إيه”، من مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، حاملاً مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية المخصصة لخدمات الإنترنت.

وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” أن الصاروخ انطلق عند الساعة 10:03 صباحاً بالتوقيت المحلي، من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان.

وأضافت الوكالة، أن الحمولات التي تمثل المجموعة الـ 28 من أقمار الإنترنت ذات المدار الأرضي المنخفض، وصلت إلى المدار المحدد مسبقاً بنجاح.

وكانت الصين أطلقت أمس السبت، ستة أقمار اصطناعية جديدة للاستشعار عن بعد، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد، ووضعتها بنجاح في مداراتها المحددة مسبقاً.