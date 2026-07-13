التطبيقات الصحية على الهواتف.. رفيق رقمي يدعم الرعاية الصحية

عواصم-سانا

لم تعد الهواتف الذكية مجرد وسيلة للاتصال أو الترفيه، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى منصات صحية متكاملة ترافق المستخدم في حياته اليومية، وتساعده على متابعة حالته الصحية، وقياس مؤشرات حيوية مختلفة، وتلقي الاستشارات الطبية عن بعد، ما جعل التطبيقات الصحية تؤدي دوراً متزايداً في دعم الرعاية الوقائية، وتحسين جودة الحياة.

وبحسب موقع “Medical News Today” الأمريكي، المتخصص بالأخبار والتقارير الطبية المبنية على الدراسات العلمية، فإن تطبيقات الصحة الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية الحديثة، إذ تساعد المستخدمين على مراقبة صحتهم وإدارة الأمراض المزمنة، مع تزايد الاعتماد عليها من قبل الأطباء ومؤسسات الرعاية الصحية.

متابعة صحية يومية

توفر التطبيقات الصحية خدمات متنوعة تشمل قياس النشاط البدني، وعدد الخطوات، ومعدل نبض القلب، وجودة النوم، واستهلاك السعرات الحرارية، إضافة إلى تذكير المستخدم بمواعيد تناول الأدوية أو شرب المياه وإجراء الفحوص الدورية، ما يساعد على تعزيز الالتزام بالعادات الصحية.

ووفقاً لموقع “Healthline” الأمريكي، المتخصص بالمعلومات الصحية والتوعية الطبية، فإن هذه التطبيقات تسهم في تشجيع المستخدمين على تبني نمط حياة أكثر صحة، من خلال تقديم بيانات فورية وتقارير دورية تساعدهم على متابعة تقدمهم وتحقيق أهدافهم الصحية.

دعم لمرضى الأمراض المزمنة

أصبحت التطبيقات الصحية أداة مهمة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو، حيث تتيح تسجيل القراءات اليومية ومشاركتها مع الطبيب، الأمر الذي يساعد في متابعة الحالة الصحية وتعديل العلاج عند الحاجة.

وبحسب موقع “Mayo Clinic”، التابع لمؤسسة مايو كلينك الطبية الأمريكية، فإن استخدام التطبيقات الصحية إلى جانب الأجهزة القابلة للارتداء يسهم في تحسين متابعة الأمراض المزمنة، ويعزز التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، دون أن يكون بديلاً عن المراجعة الطبية المباشرة.

الذكاء الاصطناعي يعزز الخدمات الصحية

شهدت التطبيقات الصحية تطوراً ملحوظاً مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت قادرة على تحليل الأعراض، وتقديم معلومات أولية، واقتراح مواعيد مناسبة لمراجعة الطبيب، فضلاً عن المساعدة في تفسير بعض المؤشرات الصحية.

ووفقاً لموقع “HealthIT.gov” الأمريكي، المتخصص بتقنيات المعلومات الصحية، فإن الذكاء الاصطناعي يسهم في تطوير الرعاية الرقمية وتحسين سرعة الوصول إلى المعلومات الصحية، إلا أن نتائجه تبقى أدوات مساعدة لا تغني عن التشخيص الذي يجريه الطبيب المختص.

فوائد كبيرة… وتحديات مستمرة

رغم الانتشار الواسع للتطبيقات الصحية، يحذر الخبراء من الاعتماد على التطبيقات غير الموثوقة، أو مشاركة البيانات الشخصية مع جهات مجهولة، مؤكدين أهمية اختيار التطبيقات المطورة من مؤسسات طبية أو جامعات أو شركات معروفة، والاطلاع على سياسات حماية البيانات.

ومع التطور المتسارع في تقنيات الصحة الرقمية، يتوقع الخبراء أن تؤدي التطبيقات الصحية دوراً أكبر في الرعاية الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يجعل الهاتف الذكي شريكاً يومياً في الحفاظ على الصحة، مع بقاء الطبيب المرجع الأساسي للتشخيص ووضع الخطط العلاجية.