شركة ناشئة تطور مراكز بيانات مدارية لتشغيل الذكاء الاصطناعي بالطاقة الشمسية

واشنطن-سانا

تعمل شركة StarCloud الأمريكية الناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء على تطوير مراكز بيانات تدور حول الأرض، بهدف توفير قدرات حوسبة مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على الطاقة الشمسية، في محاولة لمواجهة الطلب المتزايد على موارد الحوسبة اللازمة لتشغيل النماذج الذكية.

وذكرت شبكة CNN أمس الخميس أن الشركة تسعى إلى نقل جزء من عمليات معالجة البيانات إلى الفضاء، حيث يمكن لمراكز البيانات المدارية الاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل مستمر تقريباً، بعيداً عن بعض القيود التي تواجه مراكز البيانات التقليدية على الأرض، ولا سيما استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها.

وأوضحت الشركة أنها أطلقت في تشرين الثاني الماضي قمرها الصناعي الأول “StarCloud 1″، المزود بشريحة Nvidia H100 المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أنها تمكنت من تنفيذ عمليات تدريب نماذج وإجراء استدلالات للذكاء الاصطناعي في المدار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه متزايد نحو تطوير بنية تحتية فضائية للحوسبة، مع ارتفاع الطلب العالمي على قدرات الذكاء الاصطناعي، رغم أن مشاريع مراكز البيانات المدارية لا تزال تواجه تحديات تقنية تتعلق بالتبريد والصيانة ونقل البيانات من وإلى الأرض.

وتراهن الشركة على أن استخدام الطاقة الشمسية المتاحة في الفضاء قد يوفر بديلاً مستقبلياً لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، مع تقليل الضغط على شبكات الطاقة الأرضية.