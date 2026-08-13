باحثون يطورون تقنية للتعرف إلى الأشخاص عبر إشارات واي فاي دون كاميرات

برلين-سانا

طور باحثون في مجال تقنيات الاتصال آلية جديدة تعتمد على إشارات شبكات «واي فاي» التقليدية، تتيح التعرف إلى هوية الأشخاص من خلال أنماط الإشارات اللاسلكية، دون الحاجة إلى حملهم أجهزة إلكترونية أو استخدام كاميرات.

وذكر موقع ساينس ديلي العلمي أمس الأربعاء، أن باحثين من معهد كارلسروه للتكنولوجيا في ألمانيا طوروا التقنية عبر تحليل الإشارات اللاسلكية التي تتبادلها الأجهزة مع أجهزة توجيه الشبكة بصورة دورية، والاستفادة من التغيرات التي تطرأ عليها عند وجود شخص في نطاقها، لإنشاء بصمة لاسلكية يمكن استخدامها للتعرف على خصائصه.

وأجرى الباحثون تجربة شملت 197 متطوعاً، واستخدموا خوارزميات للتعلم الآلي لتحليل الإشارات واستخلاص أنماط مميزة لكل شخص، وتمكنوا من تحقيق دقة مرتفعة في التعرف على هويات المشاركين خلال ثوانٍ قليلة.

وأوضح الباحثون أن التقنية تستفيد من البنية التحتية المتوافرة أصلاً في شبكات «واي فاي»، ولا تتطلب كاميرات أو أجهزة استشعار مخصصة، ما يفتح المجال أمام استخدامها في تطبيقات مختلفة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف بشأن إمكانية استخدامها في المراقبة من دون علم الأشخاص.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية مع الانتشار الواسع للشبكات اللاسلكية في المنازل والمكاتب والمطارات والأماكن العامة، إذ يمكن للإشارات اللاسلكية أن تتأثر بحركة الأشخاص ووجودهم، ما يتيح استخراج معلومات عنهم باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.