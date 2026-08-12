آبل تطور أداة للتحقق من مصدر الصور الملتقطة بهواتف آيفون

واشنطن-سانا

تختبر شركة آبل ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل المرتقب «iOS 27»، تتيح للمستخدمين التحقق من أن الصور التُقطت فعلياً بواسطة كاميرا هاتف «آيفون»، في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية المحتوى البصري في ظل الانتشار المتزايد للصور التي ينشئها أو يعدلها الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع «9to5Mac» المتخصص بأخبار آبل أول أمس أن مؤشرات ظهرت في الإصدار التجريبي الخامس من «iOS 27» تكشف عن تطوير ميزة تحمل اسم «Apple Reference Image»، يمكن استخدامها للتحقق من مصدر الصورة بالاعتماد على بيانات مرتبطة بالكاميرا التي التقطتها.

وتعتمد الميزة، وفق المعلومات المتاحة، على تسجيل بيانات مرتبطة بالصورة لحظة التقاطها، بينها معلومات المستشعر والبيانات الوصفية، من خلال وضع جديد في تطبيق الكاميرا يحمل اسم «Reference Mode».

وبعد التقاط الصورة باستخدام هذا الوضع، يستطيع المستخدم طلب التحقق من مصدرها، إذ تُرسل البيانات اللازمة إلى خدمة «Private Cloud Compute» التابعة لـ«آبل» لإجراء عملية التصديق، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الصورة لم تخضع لأي تعديل بعد التقاطها.

وتختلف هذه التقنية عن أدوات الكشف التقليدية عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، إذ تركز على إثبات أن الصورة الأصلية التُقطت بواسطة كاميرا «آيفون»، بدلاً من محاولة تحديد ما إذا كانت الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي أو معدلة بواسطته.

ومن شأن الميزة، في حال اعتمادها رسمياً، أن توفر وسيلة إضافية للتحقق من مصدر الصور، ما قد يفيد الصحفيين والمصورين والمؤسسات الإعلامية التي تحتاج إلى التأكد من أصل المواد البصرية قبل استخدامها أو نشرها.

ولا تزال «Apple Reference Image» قيد الاختبار، ولم تعلن «آبل» رسمياً اعتمادها ضمن النسخة النهائية من «iOS 27»، ما يترك احتمال تعديل آلية عملها أو تأجيل إطلاقها أو إلغائها قبل طرح النظام للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير وسائل أكثر موثوقية لإثبات مصدر المحتوى الرقمي، مع اتساع انتشار الصور المعدلة والمولدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.