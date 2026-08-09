تطبيق سيغنال يتيح استخدام الحساب نفسه على عدة أجهزة في «أندرويد» و«iOS»

واشنطن-سانا

أطلق تطبيق المراسلة سيغنال ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ربط عدة أجهزة بحساب واحد، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي «أندرويد» و«iOS»، في خطوة تهدف إلى تسهيل استخدام التطبيق عبر أجهزة متعددة.

وذكر موقع «CNET» المتخصص بأخبار التكنولوجيا في تقرير نشره أول أمس، أن الميزة الجديدة تتيح لمستخدمي «أندرويد» ربط هاتف أو جهاز لوحي إضافي بحساباتهم، بينما يمكن لمستخدمي «iOS» ربط أجهزة «آيفون» أخرى، وذلك بعد تحديث التطبيق إلى الإصدارين «Signal Android v8.20» و«Signal iOS v8.22».

ويتم ربط الجهاز الجديد من خلال تنزيل تطبيق «سيغنال» عليه وإظهار رمز الاستجابة السريعة (QR)، ثم الانتقال من الهاتف الأساسي إلى «الإعدادات» و«الأجهزة المرتبطة» واختيار «ربط جهاز جديد» ومسح الرمز الظاهر على الجهاز الآخر.

وتتيح الميزة نقل سجل الرسائل وملفات الوسائط المحفوظة خلال آخر 45 يوماً إلى الجهاز الجديد، مع استمرار استخدام التشفير من طرف إلى طرف، بما يحافظ على خصوصية محتوى المحادثات.

كما أجرى التطبيق تحسينات على واجهته لتتناسب مع أحجام الشاشات ونسب الأبعاد المختلفة، بما فيها الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي، في حين يمكن ربط أجهزة «Chromebook» بالحساب أيضاً، رغم أن بعض عناصر الواجهة عليها لا تزال قيد التحديث.

وأوضح «سيغنال» أن انتشار الأجهزة القابلة للطي وتنوع أحجام الشاشات دفعه إلى تحسين تصميم التطبيق، بما يضمن تجربة استخدام أكثر ملاءمة عبر الأجهزة المختلفة.

ويعد «سيغنال» تطبيقاً مجانياً للمراسلة الفورية يركز على الخصوصية والأمان، ويوفر تشفيراً من طرف إلى طرف للرسائل والمكالمات الصوتية ومحادثات الفيديو، بحيث يقتصر الوصول إلى محتوى المحادثات على أطرافها.