واشنطن تدفع نحو “مناطق تجريبية” في جنوب لبنان.. الجيش اللبناني في صلب الترتيبات الجديدة

واشنطن-بيروت-سانا

أعاد الاتفاق الذي أعلن في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية تسليط الضوء على مفهوم “المناطق التجريبية” بوصفه الآلية الأبرز التي تراهن عليها واشنطن لترجمة تفاهمات وقف إطلاق النار إلى خطوات ميدانية تدريجية في جنوب لبنان، عبر تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على مناطق محددة قبل توسيع التجربة إلى نطاقات أوسع.

وجاء الإعلان عن هذه الآلية في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عقب اجتماعات استضافتها واشنطن يومي الثاني والثالث من حزيران الجاري، حيث اتفق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تخضع لسيطرة حصرية للجيش اللبناني مع استبعاد أي وجود لمجموعات مسلحة غير تابعة للدولة.

نموذج مرحلي لاختبار الالتزام

وبحسب البيان الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، فإن “المناطق التجريبية” تمثل مرحلة أولى من ترتيبات أمنية أوسع تقوم على تنفيذ الاتفاق بصورة تدريجية، من خلال اختيار مناطق محددة جنوب نهر الليطاني لتكون نموذجاً أولياً لانتشار الجيش اللبناني وتطبيق الإجراءات الأمنية المتفق عليها.

ووفق ما أوردته رويترز استناداً إلى البيان الأمريكي، تقوم فكرة “المناطق التجريبية” على تطبيق الترتيبات الأمنية في مناطق محددة جنوب الليطاني كمرحلة أولى، تمهيداً لتوسيعها في حال نجاحها والتزام الأطراف ببنود الاتفاق.

الجيش اللبناني في صلب الخطة

الرئيس اللبناني جوزاف عون أوضح وفق ما نقلت فرانس برس، أن بلاده اقترحت أن تشمل المرحلة الأولى مناطق الزوطرين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة الشقيف، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاق قد يبدأ خلال أربع وعشرين ساعة من استكمال الموافقات النهائية وتقديم الضمانات المطلوبة.

ووصف عون المفاوضات التي احتضنتها واشنطن بأنها كانت “صعبة جداً”، معتبراً أن التفاهم الذي تم التوصل إليه يشكل “الفرصة الأخيرة” لتثبيت التهدئة وفتح الباب أمام معالجة الملفات العالقة، محذراً من أن فشل هذه الجهود سيحمل جميع الأطراف مسؤولياتها.

وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن البيان الصادر عقب المحادثات التي استضافتها واشنطن أن وقف إطلاق النار يرتبط بوقف هجمات ميليشيا حزب الله وانسحاب عناصرها من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، مقابل تولي الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على المناطق التي يجري تطبيق الترتيبات الأمنية فيها.

كما اتفق الجانبان على استئناف المفاوضات خلال الأسبوع الذي يبدأ في الثاني والعشرين من حزيران الجاري لمتابعة البحث في الملفات الأمنية والسياسية العالقة.

تعزيز سلطة الدولة

البيان الأمريكي شدد على أن تنفيذ الترتيبات الجديدة يستند إلى تعزيز انتشار الجيش اللبناني ودعم قدراته لتمكينه من بسط سيادة الدولة على أراضيها، مع استمرار التواصل المباشر بين الجانبين برعاية أمريكية لمعالجة القضايا الخلافية.

كما أكد البيان أن مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل يجب أن تحدده الحكومتان المعنيتان، مشدداً على مواصلة المفاوضات المباشرة للتوصل إلى تفاهمات أكثر شمولاً بشأن الملفات الأمنية والسياسية.

انقسامات إسرائيلية حول الاتفاق

وفي إسرائيل، أظهرت ردود الفعل تبايناً واضحاً بشأن الاتفاق وآليات تنفيذه.

فبينما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن التفاهمات الجديدة قد تفتح الباب أمام ترتيبات سياسية وأمنية غير مسبوقة منذ عقود، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق ووصفه بأنه “خطأ فادح”، معتبراً أنه لا يحقق ما سماه “الأهداف الأمنية الإسرائيلية” بصورة كاملة.

كما رأى زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أن الاتفاق يمنح ميليشيا حزب الله فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، في حين اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس أن نجاح التفاهمات سيبقى رهناً بمدى تطبيقها على الأرض.

اختبار ميداني لمستقبل التهدئة

وتشير المعطيات المعلنة إلى أن “المناطق التجريبية” لا تمثل اتفاقاً نهائياً بقدر ما تشكل آلية مرحلية لاختبار إمكانية تثبيت التهدئة جنوب لبنان، وتوسيع نطاق انتشار الجيش اللبناني، في ظل استمرار المساعي الأمريكية لدفع المفاوضات نحو مراحل أكثر تقدماً.

ويبقى نجاح هذه التجربة مرتبطاً بقدرة الأطراف على تنفيذ الالتزامات المعلنة وتحويل التفاهمات السياسية إلى ترتيبات ميدانية مستقرة، بما يحد من احتمالات عودة التصعيد إلى المنطقة الحدودية خلال المرحلة المقبلة.