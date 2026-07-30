آبل تطلق تحديثات أمنية تعالج نحو 200 ثغرة في أنظمتها

واشنطن-سانا

أطلقت شركة آبل حزمة جديدة من تحديثات أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها الذكية، تتضمن إصلاحات أمنية لمعالجة نحو 200 ثغرة في مختلف منصاتها، في إطار جهودها لتعزيز حماية المستخدمين، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أبحاث الأمن السيبراني.

وذكرت آبل عبر صفحاتها الرسمية أول أمس، أن تحديثي iOS 26.6 وiPadOS 26.6 يعالجان أكثر من 75 ثغرة أمنية تؤثر في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، مشيرةً إلى أن الوثائق المصاحبة للتحديثات تضمنت عشرات الإصلاحات المرتبطة بأرقام تعريف الثغرات الأمنية (CVE)، كما كشفت عن مساهمات من باحثين وجهات تستخدم أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف بعض المشكلات الأمنية.

وأوضحت الشركة أنها لم ترصد أي استغلال فعلي للثغرات التي جرى إصلاحها قبل إطلاق التحديثات، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الوقائية المستمرة لحماية بيانات المستخدمين وتعزيز أمان أجهزتها.

وشملت التحديثات إصلاح ثغرات في مكونات أساسية لأنظمة التشغيل، من بينها ثغرات كان يمكن أن تسمح للتطبيقات بالحصول على صلاحيات مرتفعة أو تنفيذ تعليمات برمجية بصلاحيات نواة النظام، وهي من أكثر أنواع الثغرات خطورة في الأجهزة الذكية.

كما تضمنت الحزمة الأمنية إصلاحات لأنظمة ومنصات أخرى تابعة للشركة، في إطار تحديثات دورية تهدف إلى معالجة نقاط الضعف وتحسين أداء الأنظمة قبل تعرض المستخدمين لأي مخاطر محتملة.

وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى تعزيز اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن الرقمي، سواء للمساعدة في اكتشاف الثغرات أو تحليل التهديدات، مع استمرار الحاجة إلى تطوير أدوات الحماية لمواجهة المخاطر السيبرانية المتغيرة.