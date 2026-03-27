“آبل” تخطط لدمج خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية في “سيري”

واشنطن-سانا

تخطط شركة “آبل” لإجراء تحديثات مهمة على مساعدها الصوتي “سيري”، من خلال إتاحة التكامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز قدراتها في هذا المجال ومواكبة المنافسة المتسارعة في قطاع التكنولوجيا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز المتخصصة في الأخبار الاقتصادية والمالية والتكنولوجية، أن التحديث المرتقب، ضمن نظام التشغيل (iOS 27)، سيسمح بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع “سيري”، بما يتيح للمستخدمين توجيه استفساراتهم إلى خدمات متعددة مثل “جيميناي” التابعة لشركة “ألفابت” أو “كلود” من شركة “أنثروبيك”، إضافة إلى إمكانية اختيار الخدمة التي تتولى معالجة الطلبات.

ويُعد هذا التوجه تحولاً في استراتيجية “آبل”، إذ تسعى إلى جعل أجهزتها، ولا سيما “آيفون”، منصة أوسع للذكاء الاصطناعي، مع توقعات بالكشف عن هذه الميزات خلال مؤتمر المطورين العالمي في حزيران المقبل.