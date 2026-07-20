اختبار دم مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتنبأ بمخاطر أمراض القلب قبل ظهور الأعراض

هونغ كونغ-سانا

طور باحثون في كلية الطب بجامعة هونغ كونغ أداة جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح التنبؤ المبكر بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال تحليل آلاف المؤشرات الحيوية في عينة دم واحدة.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي أمس الأحد أن نظام CardiOmicScore يستطيع تقدير احتمالات الإصابة بستة أمراض قلبية رئيسية، بينها مرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية وفشل القلب والرجفان الأذيني، لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Communications، أن النظام الجديد قادر على رصد مؤشرات بيولوجية مرتبطة بخطر الإصابة بأمراض القلب قبل ظهور الأعراض السريرية بما يصل إلى 15 عاماً، وذلك بالاعتماد على دمج بيانات البروتينات والمستقلبات باستخدام تقنيات التعلم العميق.

واعتمد الباحثون في تطوير الأداة على تحليل بيانات من بنك المملكة المتحدة الحيوي، شملت قياسات لنحو 2920 بروتيناً و168 مستقلباً حيوياً في عينات الدم، حيث استخدمت خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدمج هذه البيانات وتكوين تقييم أكثر دقة للحالة الصحية.

وقال البروفيسور تشانغ تشينغ بنغ، الأستاذ المشارك في قسم علم الأدوية والصيدلة بكلية الطب في جامعة هونغ كونغ: إن الأداة الجديدة تهدف إلى تحليل الإشارات الجزيئية المعقدة، بما يساعد الأطباء على الكشف المبكر عن المخاطر الصحية واتخاذ إجراءات وقائية مناسبة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية قد تسهم في تعزيز نهج الوقاية من أمراض القلب، من خلال إتاحة فرص مبكرة لتعديل نمط الحياة وتعزيز المراقبة الصحية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

وتُعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب الوفاة عالمياً، في حين تعتمد طرق تقييم المخاطر التقليدية على عوامل مثل العمر وضغط الدم والتدخين، لكنها قد لا تكشف التغيرات البيولوجية التي تسبق ظهور المرض.