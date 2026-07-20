غوغل تطلق ميزة جديدة لتسهيل مشاركة بيانات الاتصال على أجهزة أندرويد

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً لتطبيق Google Contacts على أجهزة أندرويد، يتضمن ميزة جديدة تسهل الوصول إلى بيانات المستخدم الشخصية ومشاركتها مع الآخرين عبر بطاقة تحمل اسم “معلوماتك”.

وذكر موقع Android Authority في تقرير نشره أول أمس أن الميزة الجديدة بدأت بالوصول ضمن الإصدار 4.83.13.940538822 من تطبيق Google Contacts، حيث تتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك رقم الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني والصورة الشخصية، مع إمكانية مشاركة هذه البيانات عبر ملف VCard بعد اختيار المعلومات المراد إظهارها.

وتظهر بطاقة “معلوماتك” تلقائياً في أعلى قائمة جهات الاتصال، كما يتعرف التطبيق على رقم الهاتف المرتبط بالجهاز ويحدده بوصفه الرقم الأساسي، ما يتيح مشاركة بيانات الاتصال بسهولة دون الحاجة إلى إنشاء جهة اتصال جديدة أو البحث في إعدادات الهاتف.

ويوفر التحديث خيارات إضافية للتحكم بالخصوصية، إذ يمكن للمستخدم تحديد البيانات التي يرغب في مشاركتها قبل إرسال بطاقة الاتصال، في حين يُشارك رقم الهاتف الأساسي تلقائياً، ما لم يجرِ تعديل الإعدادات أو إضافة معلومات أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الميزة الجديدة تشبه خاصية “بطاقتي” (My Card) المتوافرة في هواتف آيفون، والتي تتيح الوصول السريع إلى البيانات الشخصية ومشاركتها، في إطار مساعي غوغل إلى تطوير تجربة إدارة جهات الاتصال وتبسيط استخدامها على أجهزة أندرويد.

وبدأت غوغل طرح التحديث تدريجياً لمستخدمي تطبيق Google Contacts، على أن يتوافر تباعاً لجميع المستخدمين عبر متجر التطبيقات.