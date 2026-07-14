واتساب يتيح تشغيل حسابين تجاريين على جهاز واحد لمستخدمي أندرويد

واشنطن-سانا‏

أعلن تطبيق واتساب للأعمال ‏WhatsApp Business‏ بدء طرح ميزة ‏جديدة تتيح تشغيل حسابين تجاريين على الهاتف نفسه لمستخدمي نظام ‏أندرويد، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدارة الشركات والمتاجر التي تعتمد ‏على أكثر من رقم هاتف دون الحاجة إلى استخدام أجهزة إضافية أو تطبيقات ‏موازية.‏

وذكر موقع ‏WABetaInfo‏ المتخصص في متابعة تحديثات تطبيق واتساب، ‏في تقرير نشره أمس الإثنين أن الشركة بدأت طرح ميزة تشغيل حسابين ‏على تطبيق ‏WhatsApp Business‏ لمستخدمي نظام أندرويد ضمن ‏النسخة التجريبية 2.24.27.5، موضحاً أن الميزة تتيح إضافة حساب ‏تجاري ثانٍ وإدارته من الجهاز نفسه مع الحفاظ على محادثات وإعدادات كل ‏حساب بشكل مستقل.‏

وتسمح الميزة الجديدة بإضافة حساب أعمال ثانٍ داخل التطبيق نفسه، مع ‏إمكانية التبديل بين الحسابين والاحتفاظ بالمحادثات والإعدادات الخاصة بكل ‏حساب بشكل مستقل، ما يوفر حلاً عملياً لأصحاب الأنشطة التجارية الذين ‏يديرون أكثر من رقم أو علامة تجارية.‏

ويمكن للمستخدم التحقق من توفر الميزة من خلال الدخول إلى إعدادات ‏تطبيق واتساب للأعمال، حيث يظهر زر “+” بجانب اسم الحساب في أعلى ‏الشاشة عند توفر خيار إضافة حساب جديد، وبعد الضغط عليه، يمكن إدخال ‏رقم الهاتف الثاني وتأكيده عبر رمز التحقق لإتمام عملية الإعداد.‏

وتتيح الميزة للمستخدم الانتقال بين الحسابين بسهولة من خلال قائمة ‏الخيارات داخل التطبيق، مع استمرار وصول الإشعارات الخاصة بالحساب ‏غير النشط، في حين تقتصر الميزة حالياً على تشغيل حسابين فقط، هما ‏الحساب الأساسي والحساب الإضافي.‏

وتأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجر ‏التي تعتمد على التواصل عبر تطبيقات المراسلة، كما تعكس توجه واتساب ‏نحو توحيد تجربة الاستخدام بين النسخة العادية ونسخة الأعمال، بعدما ‏حصل تطبيق واتساب الأساسي على دعم تشغيل حسابات متعددة في وقت ‏سابق.‏