واتساب يتيح تشغيل حسابين تجاريين على جهاز واحد لمستخدمي أندرويد

واشنطن-سانا
أعلن تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business بدء طرح ميزة جديدة تتيح تشغيل حسابين تجاريين على الهاتف نفسه لمستخدمي نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدارة الشركات والمتاجر التي تعتمد على أكثر من رقم هاتف دون الحاجة إلى استخدام أجهزة إضافية أو تطبيقات موازية.
وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات تطبيق واتساب، في تقرير نشره أمس الإثنين أن الشركة بدأت طرح ميزة تشغيل حسابين على تطبيق WhatsApp Business لمستخدمي نظام أندرويد ضمن النسخة التجريبية 2.24.27.5، موضحاً أن الميزة تتيح إضافة حساب تجاري ثانٍ وإدارته من الجهاز نفسه مع الحفاظ على محادثات وإعدادات كل حساب بشكل مستقل.
وتسمح الميزة الجديدة بإضافة حساب أعمال ثانٍ داخل التطبيق نفسه، مع إمكانية التبديل بين الحسابين والاحتفاظ بالمحادثات والإعدادات الخاصة بكل حساب بشكل مستقل، ما يوفر حلاً عملياً لأصحاب الأنشطة التجارية الذين يديرون أكثر من رقم أو علامة تجارية.
ويمكن للمستخدم التحقق من توفر الميزة من خلال الدخول إلى إعدادات تطبيق واتساب للأعمال، حيث يظهر زر “+” بجانب اسم الحساب في أعلى الشاشة عند توفر خيار إضافة حساب جديد، وبعد الضغط عليه، يمكن إدخال رقم الهاتف الثاني وتأكيده عبر رمز التحقق لإتمام عملية الإعداد.
وتتيح الميزة للمستخدم الانتقال بين الحسابين بسهولة من خلال قائمة الخيارات داخل التطبيق، مع استمرار وصول الإشعارات الخاصة بالحساب غير النشط، في حين تقتصر الميزة حالياً على تشغيل حسابين فقط، هما الحساب الأساسي والحساب الإضافي.
وتأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجر التي تعتمد على التواصل عبر تطبيقات المراسلة، كما تعكس توجه واتساب نحو توحيد تجربة الاستخدام بين النسخة العادية ونسخة الأعمال، بعدما حصل تطبيق واتساب الأساسي على دعم تشغيل حسابات متعددة في وقت سابق.