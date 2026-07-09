وكيل ذكي من ميتا لتحسين تواصل الشركات مع عملائها عبر واتساب

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا إطلاق خدمة Meta Business Agent المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق واتساب، بهدف مساعدة الشركات على تحسين تواصلها مع العملاء وتقديم خدمات أكثر كفاءة، إلى جانب توفير أدوات جديدة لتسهيل اكتشاف الأنشطة التجارية والتفاعل معها عبر التطبيق.

وذكر موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا أمس الأربعاء أن الوكيل الذكي الجديد، يتيح للشركات الرد على استفسارات العملاء، واقتراح المنتجات من قوائمها، وحجز المواعيد، وإدارة محادثات البيع، إضافة إلى توفير تحليلات وملخصات تساعد على تطوير جودة خدمة العملاء.

وأوضحت الشركة أن خدمة Meta Business Agent تتيح للشركات الكبرى إنشاء وإدارة وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين، مع إمكانية التكامل مع عدد من منصات إدارة الأعمال، مثل Shopify وZendesk وShopee، إلى جانب دعمها لتطبيق WhatsApp Business.

وأضافت ميتا ميزات جديدة تساعد المستخدمين على اكتشاف الأنشطة التجارية، من خلال إمكانية البحث عن الشركات بالاسم مباشرة داخل التطبيق، ومشاركة ملفات تعريف الشركات مع الآخرين، ما يسهل الوصول إلى المتاجر والخدمات دون الحاجة إلى استخدام منصات خارجية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجهات ميتا لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، وتطوير أدوات تساعد الشركات على تعزيز تفاعلها مع العملاء ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية.