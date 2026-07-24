تكامل جديد بين واتساب وAdobe يتيح مراجعة ملفات PDF والتعليق عليها داخل المحادثات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Adobe عن تكامل جديد مع تطبيق واتساب يتيح للمستخدمين فتح ملفات PDF واستعراضها، وإضافة التعليقات عليها مباشرة داخل المحادثات، دون الحاجة إلى تنزيل الملفات أو مغادرة التطبيق، في خطوة تهدف إلى تسهيل مراجعة المستندات وتسريع إنجاز المهام اليومية.

وذكر موقع مجلة PCMag المتخصصة بأخبار التكنولوجيا أول أمس نقلاً عن إعلان شركة Adobe، أن الميزة أصبحت متاحة عبر واتساب ويب وتطبيق واتساب على نظام ويندوز، حيث يمكن للمستخدم تصفح صفحات ملفات PDF، وتكبيرها، ثم استخدام أدوات Acrobat الأساسية لإضافة التعليقات، وتمييز النصوص، وشطب الأسطر أو الرسم على المستند قبل مشاركته مع الآخرين.

وأكدت Adobe أن التكامل الجديد يركز على مراجعة المستندات وإضافة الملاحظات فقط، ولا يتيح تعديل النصوص الأصلية أو تغيير تنسيقها كما في برامج تحرير ملفات PDF المتخصصة.

وأوضحت الشركة أن ملفات PDF المحمية بكلمات مرور ستحتفظ بمستوى الحماية نفسه عند فتحها عبر واتساب، كما تبقى الملفات المتبادلة في المحادثات الشخصية خاضعة للتشفير التام بين الطرفين الذي يوفره التطبيق.

ويستهدف هذا التكامل المستخدمين الذين يتبادلون المستندات بصورة متكررة، مثل الشركات الصغيرة والطلاب، إذ يتيح لهم مراجعة العقود والفواتير والملفات الدراسية وإبداء الملاحظات عليها من داخل المحادثة مباشرة.

ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية Adobe لتوسيع دمج أدوات Acrobat مع المنصات المستخدمة على نطاق واسع، بعد توفيرها سابقاً في خدمات ومتصفحات وتطبيقات أخرى، بما يسهم في تبسيط إدارة المستندات الرقمية وتحسين تجربة المستخدم.