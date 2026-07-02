الصين تطلق قمراً اصطناعياً بحرياً جديداً

بكين-سانا
أطلقت الصين اليوم الخميس قمراً اصطناعياً بحرياً جديداً إلى المدار من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب البلاد.
وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن الصاروخ من طراز “لونغ مارش-4 بي” أقلع في الساعة الـ 7:46 من صباح اليوم بتوقيت بكين حاملاً على متنه القمر الاصطناعي “هاييانغ-2 إي” في، ونجح في إرساله إلى المدار المخطط له.
ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 654 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.
وكانت الصين أطلقت في الـ 16 من الشهر الماضي صاروخاً من طراز “لونغ مارش- 3 بي”، حاملاً إلى الفضاء قمراً اصطناعياً جديداً يُدعى “شيجيان-31”.