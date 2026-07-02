الصين تطلق قمراً اصطناعياً بحرياً جديداً

بكين-سانا‏

أطلقت الصين اليوم الخميس قمراً اصطناعياً بحرياً جديداً إلى المدار من مركز ‏جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب البلاد.‏

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن الصاروخ من طراز “لونغ مارش-4 بي” أقلع في ‏الساعة الـ 7:46 من صباح اليوم بتوقيت بكين حاملاً على متنه القمر الاصطناعي “هاييانغ-‌‏2 إي” في، ونجح في إرساله إلى المدار المخطط له.‏

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 654 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”‏.‏

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وكانت الصين أطلقت في الـ 16 من الشهر الماضي صاروخاً من طراز “لونغ مارش- 3 بي”، ‏حاملاً إلى الفضاء ‏قمراً اصطناعياً جديداً يُدعى “شيجيان-31”.‏