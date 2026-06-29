أندرويد 17 يضيف ميزة جديدة تحوّل الهواتف القابلة للطي إلى منصات ألعاب محمولة

واشنطن-سانا

تستعد شركة “غوغل” لإطلاق ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل أندرويد 17، تهدف إلى تعزيز تجربة الألعاب على الهواتف القابلة للطي، عبر وضع خاص يحوّل الجهاز إلى منصة ألعاب محمولة شبيهة بأجهزة الكونسول.

ووفقاً لما نقله موقع “GSMArena” التقني اليوم الإثنين، فإن الميزة الجديدة تعتمد على وضع يُعرف باسم Foldable Gaming Mode، يتيح تقسيم الشاشة إلى قسمين: علوي لعرض اللعبة، وسفلي مخصص لوحدة تحكم افتراضية.

وحسب المعلومات، تعمل الميزة على تقسيم الشاشة بشكل افتراضي بنسبة 50/50، حيث تُعرض اللعبة في الجزء العلوي، بينما يتحول الجزء السفلي إلى أزرار تحكم افتراضية تحاكي أذرع التحكم التقليدية، مع دعم تلقائي للألعاب المتوافقة مع وحدات التحكم دون الحاجة إلى تعديلات إضافية من المطورين.

وتتضمن واجهة التحكم مجموعة كاملة من الأزرار الأساسية مثل عصا الاتجاه، وأزرار الحركة (A وB وX وY)، وأزرار الكتف، إضافة إلى أزرار التشغيل والإيقاف، ما يمنح تجربة لعب أقرب إلى أجهزة الألعاب المحمولة التقليدية.

كما توفر الميزة خيارات تخصيص متعددة، تشمل تغيير حجم الأزرار، وتعديل تخطيطها، ودعم الوضع الداكن، إضافة إلى التحكم في الاهتزاز، مع إمكانية إظهار أو إخفاء لوحة التحكم أثناء اللعب وفق رغبة المستخدم.

وأشارت التقارير إلى أن النظام سيكون قادراً على التكيف تلقائياً مع وحدات التحكم الخارجية عبر USB أو Bluetooth، حيث يتم تعطيل لوحة التحكم الافتراضية فور توصيل ذراع لعب فعلي.

ومن المتوقع أن يتم دمج هذه الميزة ضمن مشروع Android Open Source Project (AOSP)، ما يتيح لمصنعي الهواتف الذكية مثل “سامسونغ” و“أوبو” و“وان بلس” و“هونر” تطويرها وتكييفها بما يتناسب مع تصميمات أجهزتهم القابلة للطي، بما يعزز تجربة الألعاب المحمولة خلال الفترة المقبلة.