علماء روس يطورون مركباً غذائياً قد يسهم في حماية الخلايا العصبية

موسكو-سانا‏

طوّر علماء من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية بالتعاون مع باحثين ‏من مراكز علمية روسية أخرى مكملاً غذائياً جديداً يُعتقد أنه قادر على إبطاء ‏تلف الخلايا العصبية، والحد من الإجهاد التأكسدي، في خطوة قد تفتح آفاقاً ‏للوقاية من أمراض تنكسية، مثل ألزهايمر وباركنسون‎.‎

ووفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك عربي، أمس أوضحت الباحثة أولغا بابيتش، أن ‏الدماغ يعد من أكثر الأعضاء استهلاكاً للأوكسجين وارتفاعاً في معدل الأيض، ‏ما يجعله عرضة لتأثير الجذور الحرة وتلف الخلايا، مشيرةً إلى أن الفريق ‏العلمي ابتكر جزيئاً جديداً على شكل ببتيد حلقي يمكن استخدامه كمكوّن في ‏أغذية وظيفية، تهدف إلى دعم صحة الجهاز العصبي وتأخير الشيخوخة، على ‏أن تستكمل حالياً تجاربه على الحيوانات قبل الانتقال إلى المراحل السريرية‎.‎

ويُعد هذا التطور خطوة أولية في مجال الأبحاث المتعلقة بحماية الخلايا ‏العصبية، إلا أن النتائج لا تزال في مراحلها التجريبية المبكرة، وتحتاج إلى ‏مزيد من الدراسات ما قبل السريرية والسريرية للتأكد من فعاليتها وسلامتها ‏قبل إمكانية تطبيقها على البشر أو اعتمادها كعلاج أو مكمل غذائي‎.‎