علماء روس يطورون مركباً غذائياً قد يسهم في حماية الخلايا العصبية

موسكو-سانا
طوّر علماء من جامعة إيمانويل كانط البلطيقية الفيدرالية بالتعاون مع باحثين من مراكز علمية روسية أخرى مكملاً غذائياً جديداً يُعتقد أنه قادر على إبطاء تلف الخلايا العصبية، والحد من الإجهاد التأكسدي، في خطوة قد تفتح آفاقاً للوقاية من أمراض تنكسية، مثل ألزهايمر وباركنسون.
ووفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك عربي، أمس أوضحت الباحثة أولغا بابيتش، أن الدماغ يعد من أكثر الأعضاء استهلاكاً للأوكسجين وارتفاعاً في معدل الأيض، ما يجعله عرضة لتأثير الجذور الحرة وتلف الخلايا، مشيرةً إلى أن الفريق العلمي ابتكر جزيئاً جديداً على شكل ببتيد حلقي يمكن استخدامه كمكوّن في أغذية وظيفية، تهدف إلى دعم صحة الجهاز العصبي وتأخير الشيخوخة، على أن تستكمل حالياً تجاربه على الحيوانات قبل الانتقال إلى المراحل السريرية.
ويُعد هذا التطور خطوة أولية في مجال الأبحاث المتعلقة بحماية الخلايا العصبية، إلا أن النتائج لا تزال في مراحلها التجريبية المبكرة، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات ما قبل السريرية والسريرية للتأكد من فعاليتها وسلامتها قبل إمكانية تطبيقها على البشر أو اعتمادها كعلاج أو مكمل غذائي.