نجاح فصل توءم ملتصق بعملية جراحية معقدة استغرقت 40 ساعة بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي

أبو ظبي-سانا

نجح فريق طبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي في فصل توءم ملتصق عند الجمجمة، خلال عملية جراحية معقدة استغرقت نحو 40 ساعة، بعد سلسلة من الإجراءات والتحضيرات الطبية الدقيقة.

ووفقاً لما أوردته شبكة CNN اليوم الإثنين، فقد استعان الفريق الطبي بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المختلط والمحاكاة الافتراضية للتخطيط لمراحل العملية، بما في ذلك تصميم غرسات جمجمة مخصصة ودراسة التفاصيل التشريحية المعقدة قبل التدخل الجراحي.

وكانت التوءم ميرسي وجودنس قد وُلدتا بحالة التصاق نادرة في الجمجمة، ما استدعى إجراء سلسلة من العمليات الطبية المتخصصة تمهيداً لعملية الفصل النهائية.

وأوضح القائمون على العملية أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسين التخطيط الجراحي وتقليل المخاطر المحتملة، من خلال بناء نماذج رقمية دقيقة ساعدت الجراحين على محاكاة مختلف مراحل التدخل قبل تنفيذه.

ويُنظر إلى هذه العملية على أنها مثال على تنامي دور التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الإجراءات الطبية المعقدة، ولا سيما في الجراحات التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والتخطيط المسبق.