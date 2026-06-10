تطبيق جديد يحوّل البيانات الصحية إلى بودكاست أسبوعي مخصص لكل مستخدم

واشنطن-سانا

تعمل شركة أمريكية ناشئة في مجال الصحة على تطوير “بودكاست” أسبوعي مخصص لكل مستخدم، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويقدّم قراءة مبسطة لنتائج التحاليل الطبية ومؤشرات الصحة واللياقة البدنية وجودة النوم وغيرها من البيانات الصحية.

وبحسب ما نقلت مجلة “فاست كومباني” الأمريكية أمس الثلاثاء، فإن شركة “إيترنال” المتخصصة في تقنيات الصحة، أطلقت منصة تعتمد على دمج بيانات الأجهزة القابلة للارتداء ونتائج الفحوصات الطبية، وتحويلها إلى تقارير صوتية شخصية تُقدَّم للمستخدمين بشكل دوري.

وتعتمد المنصة على جمع البيانات الصحية وتحليلها بشكل مستمر، بما يتيح تتبع التغيرات في الحالة الصحية للمستخدم، ومساعدته على متابعة أهدافه مثل تحسين جودة النوم أو خفض الوزن أو تعزيز اللياقة البدنية، قبل أن يتم تحويل هذه البيانات إلى تجربة صوتية أسبوعية مختصرة.

وأوضح مؤسس الشركة أليكس ماثر، في تصريحات للمجلة، أن فكرة المشروع جاءت نتيجة ملاحظة أن كثيراً من المستخدمين لا يتفاعلون مع التقارير الطبية الرقمية رغم غناها بالمعلومات، ويفضلون المحتوى السردي المبسط على قراءة الأرقام التفصيلية.

وأشار ماثر إلى أن النظام يهدف إلى تقديم المعلومات الصحية في قالب قصصي مبسط يشبه البودكاست، ما يسهل على المستخدمين فهم بياناتهم الصحية والتفاعل معها بشكل أفضل، بدلاً من الاعتماد على التقارير التقليدية المعقدة.

وتتيح المنصة للمستخدمين ربط أجهزتهم الذكية أو إدخال نتائج تحاليلهم المخبرية بشكل دوري، ليتم تحويلها إلى محتوى صوتي أسبوعي يركز على عناصر أساسية مثل النوم والحركة والتمارين والاستشفاء، إلى جانب رسائل تشجيعية وتفاعلية مرتبطة بالحالة الصحية.

ويأتي هذا التطور في ظل توجه متزايد لدى شركات التكنولوجيا نحو استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، لإعادة صياغة المحتوى الصحي والتجاري في أشكال أكثر تفاعلية، مثل البودكاستات الصوتية والتقارير المخصصة.