ميتا تؤجل إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي بعد نتائج دون التوقعات

واشنطن-سانا

أرجأت شركة ميتا إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي المعروف باسم “أفوكادو” إلى شهر أيار المقبل على الأقل، بعد أن أظهرت الاختبارات الأولية أداءً أقل من المتوقع، مقارنة بأحدث النماذج المنافسة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قرار التأجيل جاء في ظل سعي الشركة إلى تحسين قدرات النموذج، وتعزيز أدائه قبل طرحه رسمياً.

ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه ميتا استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير رقائقها الخاصة، ضمن خطط إنفاق رأسمالي تتراوح بين 115 و135 مليار دولار خلال عام 2026، في إطار طموحاتها للوصول إلى ما تصفه بـ“الذكاء الخارق”.

وقال متحدث باسم الشركة: إن النموذج القادم سيكون متطوراً، لكنه يعكس أيضاً وتيرة التطوير السريعة التي تعمل بها ميتا، مؤكداً أن الشركة ستواصل تحسينه تدريجياً خلال العام، مع طرح نماذج جديدة.

ويعد نموذج “أفوكادو” أحدث محاولات ميتا لمواكبة التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في ظل المنافسة المتزايدة مع نماذج متقدمة مثل “جيميني 2.5” و“جيميني 3” التي تطورها شركة غوغل.