ألمانيا تعتزم إنشاء معهد لأمن الذكاء الاصطناعي

برلين-سانا

أعلنت الحكومة الألمانية عزمها إنشاء معهد متخصص في أمن الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدراتها في تحليل أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، وتقييم المخاطر المرتبطة به.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أمس الثلاثاء، أن المعهد سيعنى بجانبين رئيسيين، هما أمن الذكاء الاصطناعي من حيث الحماية من الهجمات والتهديدات السيبرانية، وسلامة الذكاء الاصطناعي لضمان أنظمة موثوقة لا تتسبب في مخرجات أو قرارات قد تشكل مخاطر على المستخدمين.

كما سيعمل على توحيد الموارد والخبرات اللازمة لتحليل قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة وتقييم المخاطر المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات النظيرة، والمساهمة في تطوير معايير عالمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

بدوره أكد وزير الشؤون الرقمية الألماني كارستن ويلدبيرغر أهمية تزويد المعهد بخبرات رفيعة المستوى من خبراء عالميين، تكون مهمتهم اختبار النماذج الجديدة وتقييمها بسرعة، وتقديم المشورة للحكومة والإدارة الاتحادية بشأن فرصها ومخاطرها.

وأشار الوزير إلى أن المعهد البريطاني لأمن الذكاء الاصطناعي يمثل نموذجاً مرجعياً للمبادرة الألمانية، في وقت تتسابق فيه الحكومات حول العالم لوضع أطر رقابية وتنظيمية للتقنيات الذكية المتطورة.

كما صرح المتحدث باسم المكتب الاتحادي لأمن المعلومات الألماني، أن الوكالة الفيدرالية للشبكات ستصبح السلطة الإشرافية المركزية لإنفاذ لائحة الذكاء الاصطناعي الأوروبية في ألمانيا.

ويشهد العالم تسارعاً غير مسبوق في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاق تطبيقات متقدمة مثل ChatGPT وGemini، ما أثار اهتمام الحكومات والهيئات التنظيمية بمخاطر هذه التقنيات، إلى جانب فوائدها الاقتصادية والعلمية.