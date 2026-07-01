تحديث جديد في ساعة آبل يعزز الوصول السريع للتطبيقات عبر واجهة ذكية

واشنطن-سانا

أضافت شركة آبل في نظام التشغيل الجديد watchOS 27 واجهة رئيسية افتراضية جديدة لساعتها الذكية، تعتمد على عرض التطبيقات الأكثر استخداماً واقتراحات المساعد الذكي Siri، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التطبيقات وتحسين تجربة الاستخدام.

وذكر موقع 9to5Mac التقني أول أمس، أن الواجهة الجديدة التي تحمل اسم “شبكة التطبيقات الديناميكية” أصبحت الخيار الافتراضي عند الضغط على التاج الرقمي في ساعة آبل، حيث تعرض تطبيق Siri في الواجهة إلى جانب مجموعة من التطبيقات التي يتم تحديثها تلقائياً وفقاً لأنماط المستخدم.

وأوضح الموقع أن المستخدم يمكنه من خلال الواجهة الجديدة الانتقال إلى مكتبة التطبيقات الكاملة، مع الإبقاء على خياري العرض السابقين، وهما عرض الشبكة وعرض القائمة، واللذان يظلان متاحين وفق تفضيلات المستخدم.

وأشار إلى أن آبل اعتمدت في هذا التصميم على أن غالبية مستخدمي الساعة يتفاعلون مع التطبيقات عبر الإشعارات والأدوات المصغّرة أكثر من فتحها بشكل مباشر، لذلك جرى تطوير الواجهة لعرض التطبيقات الأكثر استخداماً بصورة تلقائية، بما يعزز سهولة الوصول إليها ويرفع كفاءة الاستخدام.

وتُعد ساعة آبل من أكثر الساعات الذكية انتشاراً، وقد تحولت خلال السنوات الماضية من جهاز لعرض الوقت والإشعارات إلى منصة متكاملة لمتابعة الصحة واللياقة والتواصل مع التطبيقات.