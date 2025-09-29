الصين تنجح بإطلاق قمرين اصطناعيين جديدين للتحقق من تكنولوجيات رصد الأرض

بكين-سانا

أطلقت الصين، اليوم، قمرين اصطناعيين تجريبيين جديدين إلى الفضاء، لاستخدامهما بشكل رئيسي للتحقق التجريبي من تكنولوجيات رصد الأرض.

وذكرت وكالة “شينخوا” أن القمرين “شييان-30 01″ و”شييان-30 02” تم إطلاقهما على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-2 دي”، ودخلا مداريهما المحددين بنجاح، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد.

وتعد عملية الإطلاق هذه المهمة الـ 598 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.

وأطلقت الصين يوم الجمعة الماضي القمر الصناعي “فنغيون-3 8” إلى الفضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمكاناتها في مجال الرصد الجوي والتنبؤ بالطقس، إضافة إلى دعم الأبحاث المتعلقة بالكيمياء الجوية وتغير المناخ العالمي.